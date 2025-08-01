مصدر لمصراوي: جون إدوارد يتواصل مع اتحاد الكرة لإنهاء أزمة إيقاف القيد

كتب-أحمد عبد الباسط:

تحرك جون إدوارد المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفك إيقاف القيد على صفقاته الجديدة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال مصدر من اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "جون إدوارد توصل لاتفاق مع اتحاد الكرة بشأن المديونيات المتأخرة".

وأضاف: "غدا السبت سينهي جون إدوارد كافة الأمور المتعلقة بالمديونيات، وسيدفع 30 مليون جنيه، وهكذا يحق للزمالك قيد صفقاته الجديدة بشكل طبيعي".

ويمكن الإطلاع على تفاصيل أزمة إيقاف قيد صفقات 3 أندية، بينها الزمالك، من هنا.

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد مع 8 لاعبين حتى الآن، وهم: مهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل.