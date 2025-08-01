بيراميدز يُقيم حفلًا خاصًا بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا

يقيم مجلس إدارة نادي بيراميدز احتفالا بالإنجاز التاريخي لفريق الكرة بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في التاريخ.

ويشهد الاحتفال حضور مجلس إدارة نادي بيراميدز وأصحاب الإنجاز التاريخي فريق الكرة الأول بالنادي وجهازه الفني والإدارة التنفيذية، وعدد من كبار المسئولين عن إدارة الكرة في مصر والوطن العربي وقارة أفريقيا والعالم، وعدد من نجوم وأساطير اللعبة في مصر والقارة السمراء والعالم.

ومن المقرر أن يقام الاحتفال مساء يوم الإثنين المقبل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وكان بيراميدز قد فاز على صن داونز في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا 2024/25

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