مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

أوجسبورج

- -
17:00

كريستال بالاس

مباريات ودية -أندية

الزمالك

- -
18:00

بروكسي

مباريات ودية -أندية

فيردر بريمن

0 2
15:00

هوفنهايم

جميع المباريات

إعلان

بينها الزمالك بسبب 30 مليون.. اتحاد الكرة يعلق قيد صفقات 3 أندية

03:29 م الجمعة 01 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 8 صورة
    أحمد شريف من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 8 صورة
    الزمالك يعلن التعاقد مع أحمد ربيع
  • عرض 8 صورة
    الجزيري وعبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 8 صورة
    عبدالله السعيد وآدم كايد من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 8 صورة
    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 8 صورة
    الونش من تدريبات الزمالك اليوم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-أحمد عبد الباسط:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تعليق قيد صفقات 3 أندية خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب المديونيات المتأخرة لدى الاتحاد.

وقال مصدر داخل الاتحاد لمصراوي: "تم تعليق قيد صفقات 3 أندية وهذه الأندية هي: الزمالك والإسماعيلي وفاركو، الأول بسبب المديونيات المتأخرة لدى الاتحاد، والثنائي الآخر بسبب إيقاف القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف: "مديونيات الزمالك المتأخرة تبلغ 30 مليون جنيه، وإيقاف قيد الإسماعيلي بسبب 4 قضايا، بينما فاركو بسبب قضية متبقية بعدما أنهى أمس قضية، وفي حالة إنهاء أزمته سيتمكن من قيد الصفقات الجديدة".

واختتم المصدر: "سيتمكن الزمالك من تسجيل صفقاته الجديدة، بعد سداد المديونيات المتأخرة فالتعليق لحين السداد، بينما يحتاج الإسماعيلي وفاركو لحل أزمتهما مع فيفا".

وتعاقد الزمالك مع 8 لاعبين حتى الآن، وهم: مهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل.

اقرأ أيضًا:

"مجال قذر".. لاعب الزمالك الأسبق يثير الجدل بهذا المنشور

موعد مباراة الزمالك الودية اليوم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك صفقات الزمالك اتحاد الكرة إيقاف قيد الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان