بينها الزمالك بسبب 30 مليون.. اتحاد الكرة يعلق قيد صفقات 3 أندية

كتب-أحمد عبد الباسط:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تعليق قيد صفقات 3 أندية خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب المديونيات المتأخرة لدى الاتحاد.

وقال مصدر داخل الاتحاد لمصراوي: "تم تعليق قيد صفقات 3 أندية وهذه الأندية هي: الزمالك والإسماعيلي وفاركو، الأول بسبب المديونيات المتأخرة لدى الاتحاد، والثنائي الآخر بسبب إيقاف القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف: "مديونيات الزمالك المتأخرة تبلغ 30 مليون جنيه، وإيقاف قيد الإسماعيلي بسبب 4 قضايا، بينما فاركو بسبب قضية متبقية بعدما أنهى أمس قضية، وفي حالة إنهاء أزمته سيتمكن من قيد الصفقات الجديدة".

واختتم المصدر: "سيتمكن الزمالك من تسجيل صفقاته الجديدة، بعد سداد المديونيات المتأخرة فالتعليق لحين السداد، بينما يحتاج الإسماعيلي وفاركو لحل أزمتهما مع فيفا".

وتعاقد الزمالك مع 8 لاعبين حتى الآن، وهم: مهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل.

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