مصدر لمصراوي: الزمالك يعمل على إنهاء 3 صفقات.. من بينها مهاجم

القاهرة-مصراوي:

يعمل مجلس إدارة الزمالك، على إنهاء 3 صفقات في 3 مراكز يحتاجها الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك يعمل على التعاقد مع أحمد عيد في مركز الظهير الأيسر، كذلك يسعى للتعاقد مع لاعبين في مركزي الجناح والهجوم".

وأضاف: "المهاجم الذي يعمل الزمالك على التعاقد معه هو الفلسطيني عدي الدباغ خاصة أن الجزيري مستمرا، وهكذا لن يكون متاحا مقعد لأي لاعب أجنبي آخر، وبالنسبة لمركز الجناح، لم يحسم اسم اللاعب حتى الآن".

وتعاقد الزمالك مع 8 لاعبين حتى الآن، وهم: مهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل.

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