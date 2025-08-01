آخر تطورات الحالة الصحية لبونجا حارس وادي دجلة

كتب - محمد القرش:

كشف مصدر مقرب من حارس مرمى وادي دجلة، محمد أبو النجا "بونجا"، آخر تطورات حالته الصحية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن حالة بونجا أصبحت مستقرة نوعا ما خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أنه تم العثور على متبرع الكبد لبونجا، وسيخضع لعملية الزراعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان حارس مرمى وادي دجلة أصيب بالتهاب حاد في الكبد، مما أدى إلى تدهور وعدم إستقرار حالته الصحية.

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