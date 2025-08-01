"مصمم على الافترا".. سيد معوض يشن انتقادا لاذعا على أحمد فتوح

كتبت-هند عواد:

شن سيد معوض لاعب الأهلي السابق، انتقادا لاذعا على أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك ومنتخب مصر، بسبب أزمته الأخيرة.

وقرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، تحويل أحمد فتوح للتحقيق وتغريمه مليون جنيه وإيقاف مستحقاته، بسبب خروجه من معسكر الفريق لمرض أحد أقاربه، وظهوره بعدها في حفل الفنان راغب علامة في الساحل الشمالي.

وقال سيد معوض في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "عندي مشكلة مع أحمد فتوح، ليست شخصية إنما في دماغه، ربنا مديله نعمة، نعمة كبيرة لازم تحافظ عليها، وهو يفتري ومصمم على الافتراء، يوجد كام ظهير أيسر في مصر؟ لا يوجد، بقالك سنتين بتعمل ايه يا فتوح، من كأس الأمم الأفريقية مع كيروش، فين فتوح في الملعب؟ كل أخباره مشاكل وخناقات وحبس".

وأضاف: "عندما يحدث لك موقف مثل الذي حصل العام الماضي في الساحل، فيه حد "مات" رب أسرة، يجب أن تأخذ بالك من نفسك شوية، الناس تتحدث عن الغرامة والمعسكر، الرجل العام الماضي فعل جناية، أهدى يا فتوح علشان ربنا يسترها عليك، احنا مبنشوفش منك حاجة في الملعب".

واختتم معوض: "لاعب دولي يلعب مباراة كل 3 أشهر، ويعود للمنتخب، لأن حظه جيد، لعدم وجود ظهير أيسر في مصر، إنما لو يوجد لن نرى فتوح يلعب دولي مرة أخرى، الكرة لا تقف على أحد".

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