كتبت-هند عواد:

انتقد أيمن الرمادي المدير الفني السابق للزمالك، مواعيد مباريات الدوري المصري موسم 2025-26، بسبب مواقيت الصلاة.

وكتب الرمادي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل وبالله نستعين - اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، موضوع توقيت المباريات وأوقات الصلاة، الحقيقة الموضوع أصبح لا يحتمل والموضوع تخطى مسألة السهو والنسيان، لأننا تكلمنا فيه مرارا وتكرارا، فقد تحدثت في كل مباراة مع مراقب المباراة ومع حكم المباراة، حتى تحدثت مع الصديق طه عزت بل تحدثت مع كل شخص له صله بالرابطة أو الاتحاد دون فائدة ولا أعرف هل من يضع توقيت المباريات لا يعلم أنه عندما تقيم مباراة الساعة 8 وآذان المغرب مثلا في الإسكندرية 7:56 أي قبل الآذان بأربع أو خمس دقائق، وأنت تعلم أن الحكام واللاعبين مطالبون بالتواجد في الملعب من الساعة 7:50 للسلام الجمهوري وعمل الإجراءات قبل المباراة فما ذنب اللاعبين والجمهور أن تضيع عليهم صلاة المغرب".

وأضاف: "اللاعب الآن هذا أكل عيشه بلاش اللاعب الحكم المسكين الذي مطلوب منه أحيانا أن يطلق صفارته وقت الأذان في رقبة من هذا الذنب، تأكد أنه في رقابنا جميعا ولن يعفى أحد من السؤال و من يدعي كذبا أن يجوز الصلاة ما بين الشوطين أو بعد المباراة هذا تضليل فصلاة المغرب ليس كما يعتقد البعض أنها ممتدة حتى آذان العشاء، أصبحنا نشك أن هذا موضوع متعمد لأنه لو سهو فنحن ذكرناكم مرارا وتكرارا، السؤال ماذا يضركم أن تكون المباراة 8:30، والسؤال الأهم للأخ طه عزت هل كنت تستطيع أن تضع هذه المواعيد في الدوري الإماراتي؟ وللعلم بالشيء فقط الدوري الإماراتي ستجد مباريات الساعة مثلاً 4:55 دقيقة أو مثلاً 8:10 أو مثلاً 6:50 المهم أن لا تتعارض أي مباراة مع وقت الصلاة، هل نحن فقط من هانت علينا شعائرنا؟".

وأوضح: "اتقوا الله ولا تكونوا سببًا في ترك عقائدنا لأنكم لا تستطيعون حمل أوزار الكل، والآن جائز أن يكون الحديث بحده ولكن الحديث بحده بعد أن استنفذنا كل سبل النصح والتوسل إليكم بكل الطرق ولكن واضح أن هناك البعض تأخذهم العزة بالإثم ويعاندون الجميع لكن اسأل نفسك أنت مع من تعاند؟ هل تقوى على هذا العناد؟ وفي النهاية لا يعتقد أحد أنني مسيح أو رسول بل أنا كلي ذنوب ولكن ذنوبي أنا أثق في ربي أنني أستغفره فيغفر لي بإذن الله أما عندما أقر أمرًا يحمل الآخرين ذنوبًا وأشرع لأمر يجعل الآخرين مجبرين على اتباعه فكيف لي أن أستغفر الله رب العالمين أن يغفر لي ذنوب الآخرين التي هي في رقبتي".

وشدد: "وأخيرًا ليعلم الجميع أن هذا الأمر وهذا الطلب لو لصديق مسيحي وكان هناك مساس بشعائره كنت سأقف معه نفس الموقف. وشاهدنا الحكم وكان مسيحيًا أثناء الأذان كيف أوقف المباراة حتى انتهى المؤذن من الأذان. وكانوا أصدقاؤنا المسيحيون في رمضان لا يظهرون إفطارهم أمامنا حفاظًا على شعائرنا ونحن أيضًا نحافظ على شعائرهم فالعقيدة والشعائر خط أحمر لا يجوز العبث به. وما أستغربه هذا الصمت الرهيب تجاه هذا الموضوع وهذا يحزنني كثيرًا".

واختتم الرمادي: "أخيرًا أتمنى ممن يدير كرة القدم أن يعي أن وضع مواقيت الصلاة في الاعتبار لا يخرّب المسابقات (العظيمة التي تنظمها باحترافية وشفافية التي أحيانًا تلعب فيها خمس مباريات في الدور الثاني قبل انتهاء الدور الأول والتي أيضًا بعبقرية فذة أصبح الدوري 21 ناديًا وازدادت العبقرية أن مجموعة من الفرق سوف يلعب كل فريق 26 مباراة والمجموعة الأخرى سيلعب كل فريق 33 مباراة، منتهي النظام والعبقرية والدقة). كفاية عكًّا بقي وكفاية لجان للدفاع ولتعنيف أي شخص ينصح وشغل كله سمك لبن تمر هندي. على الأقل حافظوا على الشعائر، يمكن ربنا يلهمكم الصواب وتخططوا أحسن من كده. اتقوا الله ولا تأخذكم العزة بالإثم وتذكروا قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًا."

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