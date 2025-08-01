كتبت-هند عواد:

كشف عمر عدلان لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، كواليس فشل انضمامه إلى الزمالك قبل عام.

وأعلن الزمالك التعاقد مع الشقيقين محمد (18 عاما) عمر (20 عاما) عدلان، من طلائع الجيش، لتدعيم صفوف فريق اليد.

وقال عمر عدلان في تصريحات خاصة لمصراوي: "قبل عام كنا قريبين من الانضمام إلى الزمالك، لكن الأهلي حصل على الاستغناء الخاص بشقيقي، بعدما نشر محمد مقطع فيديو قال فيه إن رغبته الزمالك، ففشل الأمر وبقينا في طلائع الجيش".

واختتم عدلان: "بعدما حصل الأهلي على الاستغناء الخاص بشقيقي تعطلنا ولم نستطع استكمال الإجراءات، ولم تسير الأمور مثلما كنا نريد ونخطط".اقرأ أيضًا:

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