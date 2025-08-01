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عمر عدلان لمصراوي: "حب جماهير الزمالك لا يوصف.. حتى قبل دخول النادي"

11:09 ص الجمعة 01 أغسطس 2025
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كتبت-هند عواد:

علق عمر عدلان لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على انضمامه إلى القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه وشقيقه "محمد" لمسا حبا من الجماهير غير محدود.

وأعلن الزمالك التعاقد مع الشقيقين محمد (18 عاما) عمر (20 عاما) عدلان، من طلائع الجيش، لتدعيم صفوف فريق اليد.

وقال عمر عدلان في تصريحات خاصة لمصراوي: "أول شخص تواصل معي كابتن شادي، وهشام نصر ورامي ونصوحي، جميعهم لو يتركونا، وظلوا معنا لآخر لحظة "كله تعب".

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي يتفاوض فيها الزمالك معنا، العام الماضي كنت وشقيقي قريبين من الانتقال، لكن عندما حصل الأهلي على الاستغناء الخاص بشقيقي تعطل الأمر".

واختتم عمر عدلان: "رأينا حبا غير طبيعي، حتى قبل أن نتدرب وندخل نادي الزمالك، حب جماهير النادي رهيب، حتى قبل الانضمام، الجميع يحبنا وحبهم لنا لا يوصف، مجرد ارتباط اسمي بالزمالك العام الماضي رأينا هذا الحب".

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