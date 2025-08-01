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موعد مباراة الزمالك الودية اليوم

09:43 ص الجمعة 01 أغسطس 2025

فريق الزمالك

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره بروكسي اليوم الجمعة، على هامش الاستعدادات للموسم الجديد 2025/26.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب العاصمة الإدارية.

وكان الفارس الأبيض فاز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت أمس الخميس.

وجاء ذلك بعد أن خاض الزمالك 3 وديات في المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية، حيث فاز على رع بهدف نظيف، وانتصر على الشمس 5-4، وخسر أمام وادي دجلة بهدف دون رد.

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