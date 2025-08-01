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بيراميدز يلجأ للدوري الألماني لتدعيم خط الهجوم

09:36 ص الجمعة 01 أغسطس 2025

شعار بيراميدز

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كتب - محمد القرش:

يسعى نادي بيراميدز للتعاقد مع إيزاك ليدبرج مهاجم نادي دارمشتات الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحفي شبكة سكاي سبورتس "فلوريان بليتينبيرج" فإن النادي الألماني رفض عرضا رسميا من بيراميدز بقيمة 2.5 مليون يورو بجانب 10% كنسبة بيع مستقبلية.

وأوضح الصحفي أن اللاعب السويدي يدرس عرض بيراميدز حتى الآن، لكن نادي دارمشتات يرفض التفريط في هداف الفريق.

وساهم اللاعب صاحب الـ 26 عاما في 23 هدفا (سجل 15 هدفا، وقدم 8 تمريرات حاسمة) خلال 31 مباراة مع دارمشتات بجميع مسابقات موسم 2024/25.

يُذكر أن بيراميدز أجرى أول التعاقدات الصيفية، بضم الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا قادما من بانيك أوسترافا التشيكي.

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