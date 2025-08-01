زوجة أكرم توفيق الثانية تثير الجدل بـ "ستوري" عن السحر

كتب- محمد عبدالهادي:

أثارت زوجة أكرم توفيق الثانية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها منشوراً غامضاً عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" تحدثت فيه عن السحر.

ونشرت هدير أبو نار في "ستوري إنستجرام" الخاصة بها: "ولا ساعياً في السحر إلا قسمت ظهره وابتليته في صحته وعافيته وحرقت قلبه على ذريته."

وتحظى الزوجة الثانية لأكرم توفيق لاعب خ وسط الفريق الكروي بالنادي الأهلي؛ على الكثير من اهتمام والمتابعة الخاصة من جماهير الكرة المصرية، خاصة بعد الإعلان المفاجئ لزواجهما في شهر سبتمبر الماضي عام 2024.

وتقيم حالياً الزوجة الجديدة لأكرم توفيق في قطر، وتمتلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 24 ألف متابع.