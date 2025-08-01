مصدر يكشف لمصراوي سبب رفض الأهلي رحيل لاعبه للدوري الفرنسي

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، سبب رفض إدارة النادي خروج لاعب الفريق الشاب محمد عبد الله إلى صفوف فريق لوهافر الفرنسي، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن عرض الاحتراف الذي جاء إلى محمد عبدالله، لم يكن من النادي الأهلي مباشرة وإنما جاء من الشركة التي يعمل بها وكيل اللاعبين أدم وطني، الذي كان وسيط في صفقة انتقال وسام أبو علي إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي".

وأضاف: "الشركة أرسلت لنا خطابا، تخبرنا برغبة فريق لوهافر في التعاقد مع اللاعب محمد عبد الله، خلال فترة الانتقالات الحالية على سبيل الإعارة، لكن دون أي مقابل مادي، وهذا ما رفضه النادي".

وتابع: "لا يمكن الاستغناء عن اللاعب بهذه الطريقة، في حال تقدم النادي الفرنسي بعرض ويتضمن مبلغ مادي، لن يكون لدينا مانع في رحيل اللاعب".

واختتم المصدر تصريحاته: "اللاعب مستمر مع الفريق بشكل طبيعي، حال وصول أي عرض يتضمن قيمة مادية مناسبة سيتم خروج اللاعب على سبيل الإعارة بشكل طبيعي".

وكان أدم وطني وكيل اللاعب محمد عبدالله، كشف في تصريحات صحفية في وقت سابق، أن عبد الله يمتلك عرضا من الدوري الفرنسي ولكن النادي الأهلي يفضل إعارته إلى أي فريق داخل مصر.

ويذكر أن صاحب ال 19 عاما، شارك خلال الموسم الماضي 2024-2025 رفقة النادي الأهلي، في 9 مباريات بمختلف البطولات لم يسجل أي هدف واكتفى بصناعة هدفين.

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