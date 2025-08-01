قفشة يحتفل بمرور 6 سنوات على انضمامه للأهلي بهذه الطريقة

كتب- محمد عبدالهادي:

احتفل محمد مجدي "قفشة"، صانع ألعاب النادي الأهلي، بمرور 6 سنوات على انضمامه لصفوف الفريق الأحمر، في صيف عام 2019، قادمًا من بيراميدز، في واحدة من أبرز صفقات الأهلي خلال السنوات الأخيرة.

ونشر قفشة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" عدة صور له بقميص الأهلي، تتضمن أرقامه وأهدافه خلال مشواره مع الفريق.

ويُعد قفشة من أكثر اللاعبين تأثيرًا في تشكيل الأهلي خلال السنوات الماضية، خاصة بعدما كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي بهدفه الشهير في مرمى الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، والذي جلب البطولة التاسعة.

ومنذ انضمامه، حقق قفشة العديد من البطولات مع الأهلي، حيث خاض 271 مباراة بقميص المارد الأحمر، سجل 45 هدفًا وقدم 50 تمريرة حاسمة.