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8 لاعبين مغاربة في صفوف ثلاثي قمة الدوري المصري الموسم الجديد

08:01 ص الجمعة 01 أغسطس 2025
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    أشرف بن شرقي من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
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    أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي
  • عرض 21 صورة
    أشرف داري
  • عرض 21 صورة
    أشرف داري
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    رضا سليم
  • عرض 21 صورة
    رضا سليم
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    محمود بنتايك
  • عرض 21 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 21 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 21 صورة
    المغربي محمود بنتايك
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    صلاح مصدق
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    صلاح مصدق مع جروس
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    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك2
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    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك1
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    وليد الكرتي
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    محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز
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    محمد الشيبي لاعب بيراميدز
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    حسين الشحات ومحمد الشيبي
  • عرض 21 صورة
    محمد الشيبي (1)
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كتبت-هند عواد:

يفصلنا 8 أيام على انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، ويشهد الموسم الجديد وجود 8 لاعبين مغاربة في صفوف ثلاثي القمة، الأهلي والزمالك وبيراميدز.

ويضم الأهلي ثلاثي مغاربة، أشرف بن شرقي وأشرف داري ورضا سليم، إلا أن الأخير يقترب من الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وبعد تعاقد الزمالك مع المغربي الشاب عبد الحميد معالي، أصبح في صفوفه 3 لاعبين هو الآخر من أسود الأطلس، وهم محمود بنتايك وصلاح الدين مصدق، إضافة إلى الصفقة الجديدة.

أما بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، يضم في صفوفه ثنائي مغربي وهما وليد الكرتي ومحمد الشيبي.

ويمكن أن يزداد عدد اللاعبين المغاربة لأكثر من 8، إذ تعاقد ثلاثي القمة مع صفقة جديدة، إذ ينتهى موسم الانتقالات الصيفية يوم 6 أغسطس المقبل.

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اللاعبون المغاربة في الدوري المصري الأهلي بن شرقي الزمالك بيراميدز
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