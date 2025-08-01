8 لاعبين مغاربة في صفوف ثلاثي قمة الدوري المصري الموسم الجديد

كتبت-هند عواد:

يفصلنا 8 أيام على انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، ويشهد الموسم الجديد وجود 8 لاعبين مغاربة في صفوف ثلاثي القمة، الأهلي والزمالك وبيراميدز.

ويضم الأهلي ثلاثي مغاربة، أشرف بن شرقي وأشرف داري ورضا سليم، إلا أن الأخير يقترب من الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وبعد تعاقد الزمالك مع المغربي الشاب عبد الحميد معالي، أصبح في صفوفه 3 لاعبين هو الآخر من أسود الأطلس، وهم محمود بنتايك وصلاح الدين مصدق، إضافة إلى الصفقة الجديدة.

أما بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، يضم في صفوفه ثنائي مغربي وهما وليد الكرتي ومحمد الشيبي.

ويمكن أن يزداد عدد اللاعبين المغاربة لأكثر من 8، إذ تعاقد ثلاثي القمة مع صفقة جديدة، إذ ينتهى موسم الانتقالات الصيفية يوم 6 أغسطس المقبل.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. تطورات أزمة ميراث إبراهيم شيكا.. ومصير إمام عاشور

يتبقى 23 يوما.. كل ما تريد معرفته عن الدوري المصري للسيدات