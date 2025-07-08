"موظف في الشركة".. مفاجأة حول تعارض منصب مدير الكرة الجديد بالزمالك

كشف مصدر مطلع، داخل نادي الزمالك، كواليس تواجد عبدالناصر محمد، مدير الكرة الجديد للفريق الأبيض، في منصب وظيفي بنادي إنبي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إن عبدالناصر محمد سيتواجد في نادي الزمالك في منصب مدير الكرة متفرغا بالكامل.

وأوضح المصدر مفاجأة، أن عبدالناصر محمد موظف في شركة البترولي، وبالطبع منصبه هو المدير الرياضي لنادي إنبي ولكنه منصب شرفي.

واختتم المصدر، أن وظيفة عبدالناصر محمد في إنبي، لن تتعارض مع منصبه الجديد في نادي الزمالك مديرا للكرة، خاصة وأنه حصل على موافقة بالإجازة، طوال فترته مع النادي الأبيض.

الجهاز الفني الكامل لنادي الزمالك

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي عن تشكيل الجهازين الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالكامل بعد تولي البلجيكي يانيك فيريرا مهمة تدريب الفريق.

جاء التشكيل كالتالي:

عبد الناصر محمد مديراً للكرة

البلجيكي يانيك فيريرا مديراً فنياً.

الفرنسي بيير باهرلي مدرباً مساعداً.

حازم إمام مدرباً مساعداً.

البلجيكي چوجوسلاف لازيتش مدرباً لحراس المرمى.

الإسباني راؤول لوبيز مدرباً للأحمال.

الفرنسي چوليان لاچوكس محللاً للأداء.

الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخططاً للأحمال.

محمد حسن "تيتو" مديراً إدارياً.

منتصر السيد إداري.

عبد الله حسين إداري.

محمد عبد الرحيم إداري .