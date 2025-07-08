هل تغلق القضية؟.. الزمالك يتخلف عن جلسة استماع زيزو

تغيب مسؤولي نادي الزمالك، عن حضور جلسة الاستماع التي حددها لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، بشأن قضية الأبيض ضد لاعبه السابق أحمد سيد زيزو.

وحددت لجنة شؤون جلسة استماع خلال الساعات الماضية، وأخبرت نادي الزمالك من أجل التقدم بدفوعه، بشأن الشكوى المقدمة ضد أحمد سيد زيزو.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن تغيب مسئولو نادي الزمالك، عن حضور جلسة الاستماع التي حددتها إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة لمناقشة شكوى النادي الأبيض ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي.

وأضاف المصدر، أنه لم يتحدد الموقف النهائي، بعد تخلف مسؤولي الزمالك، حول إعادة الجلسة مرة أخرى، أو صدور قرار في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن أحمد سيد زيزو، انتقل إلى صفوف النادي الأهلي في بداية الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، وشارك مع المارد الأحمر في النسخة الأخيرة لبطولة كأس العالم للأندية.