تمهيدا للانضمام للأهلي.. فاركو يوجه الشكر للاعب الفريق
كتب - محمد القرش:
وجه نادي فاركو الشكر لمدافع الفريق الأول لكرة القدم، ياسين مرعي، تمهيدا لانضمامه للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشر الحساب الرسمي لفاركو على منصة "فيسبوك" صورة للاعب، وعلق: "شكرًا ياسين مرعي بالتوفيق في المرحلة القادمة".
وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن ياسين وقع عقود انضمامه للأهلي لمدة 5 مواسم مقبلة.
واختتم المصدر أن الأهلي حسم الصفقة بعد مفاوضات بدأت قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
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