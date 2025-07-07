تمهيدا للانضمام للأهلي.. فاركو يوجه الشكر للاعب الفريق

كتب - محمد القرش:

وجه نادي فاركو الشكر لمدافع الفريق الأول لكرة القدم، ياسين مرعي، تمهيدا لانضمامه للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لفاركو على منصة "فيسبوك" صورة للاعب، وعلق: "شكرًا ياسين مرعي بالتوفيق في المرحلة القادمة".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن ياسين وقع عقود انضمامه للأهلي لمدة 5 مواسم مقبلة.

واختتم المصدر أن الأهلي حسم الصفقة بعد مفاوضات بدأت قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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