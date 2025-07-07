الصين تفتتح أول معرض لرونالدو (صور)

كتب- محمد عبدالهادي:

اصطف المئات من عشاق كرة القدم اليوم الإثنين في هونج كونج من أجل الدخول إلى معرض "CR7 LIFE Hong Kong"، الذي يُعد الأول من نوعه خارج البرتغال، تكريمًا لمسيرة قائد النصر السعودي وأسطورة كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو.

وافتُتح المعرض داخل مركز تسوّق فاخر في هونج كونج ، وسط توافد كبير من الزوار الذين حرصوا على التقاط الصور بجوار تماثيل بالحجم الطبيعي لرونالدو، أبرزها تمثال له في وضعية احتفاله الشهيرة بالقفز، وآخر يجسّده وهو يرتدي الزي السعودي التقليدي، في إشارة إلى مرحلته الحالية في نادي النصر.

كما يضم المعرض تذكارات وقمصانًا تاريخية من محطات مختلفة في مسيرة "الدون"، سواء مع مانشستر يونايتد، أو ريال مدريد، أو منتخب البرتغال، بالإضافة إلى مجسمات ومحتوى تفاعلي يوثق أبرز لحظات مسيرته المذهلة.

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، قال توماس فرويس، ممثل المكتب العائلي لرونالدو، إن نجم الكرة العالمية سيقوم بـ"تحية الجماهير في المتحف قريبًا جدًا"، في إشارة إلى إمكانية حضوره شخصيًا للمعرض في الفترة المقبلة.

وأضاف فرويس أن هذا المشروع يحمل "رسالة قوية للجميع لتحقيق أحلامهم"، مستلهمًا من رحلة كريستيانو رونالدو الذي تحول من طفل فقير في ماديرا إلى أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وأوضح المنظمون أن معرض "CR7 LIFE Hong Kong" سيستمر لمدة عام كامل في هونج كونج ، على أن ينتقل لاحقًا إلى الصين، في إطار جولة آسيوية تهدف إلى تعزيز التواصل مع جماهير كريستيانو رونالدو في القارة الأكثر كثافة سكانية، والتي تُمثل سوقًا ضخمًا لكرة القدم العالمية.