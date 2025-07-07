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"لست مسؤولا".. ممدوح عباس يوجه رسالة بشأن صفقات الزمالك الجديدة

02:10 م الإثنين 07 يوليه 2025

ممدوح عباس

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كتب- محمد خيري:

وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، رسالة قوية، بشأن صفقات نادي الزمالك الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أنا لست مسؤولا على الإطلاق بشأن أي تعاقدات جديدة لنادي الزمالك".

وأضاف: "قد أسهم فيها وهذا بالتأكيد، ولكنني لست صاحب القرار .. وهذا للعلم".

ويعمل جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، على تدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، بصفقات قوية، من أجل العودة لمنصات التتويج في الموسم المقبل.

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ممدوح عباس نادي الزمالك إكس
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