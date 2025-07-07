البرتغالي إيناسيو: شيكابالا كان يساعدني دائمًا في الزمالك

كتب- محمد خيري:

وجه إيناسيو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، رسالة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا بعد اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

وقال إيناسيو في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "شيكابالا، صديقي، وأنهى مسيرته في الملاعب، ويجب أن يكون فخور بالمشوار اللي عمله وكان شرف ليا إني اشتغلت معاه واتعرفت عليه هنا في نادي سبورتينج لشبونة، وبعدين كنت معاه في الزمالك".

وأضاف: "كان لاعب كبير، ولاعب عظيم. دايمًا كان يحاول يساعدني، وأنا ممتن له، وحزين جدًا إني ماكملتش فترة أطول في الزمالك ومعه تحديدًا، لأنه كان امتداد ليا في الملعب وفي غرفة الملابس".

واختتم حديثه قائلًا: "شيكابالا كان دايمًا شخص جاد ومحترم بالنسبة لي، ومخلص جدًا لناديه، الزمالك، وكام محترف بمعنى الكلمة، محترف كبير، وبتمنى له مستقبل مشرق، ويحقق كل الذي يسعى له".