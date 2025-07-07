"اللي بيحصل في الزمالك تهريج".. نجم الأهلي السابق يطلق تصريحات نارية

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أنه من الطبيعي أن يعمل أبناء الزمالك داخل النادي، والهجوم ضدهم مؤخرًا أمر غريب للغاية، موضحًا أنهم حتى لو طلبوا العمل داخل الزمالك فهذا الأمر طبيعي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: "ما يحدث في نادي الزمالك "تهريج" بكل تأكيد، كان يجب الاستعانة بأحد أبناء النادي، وعبدالناصر محمد شخصية محترمة، لكن كيف سيتعامل مع نجوم الفريق بـ كاريزما مدير الكرة، أم بشخصية "الرجل الطيب".

وأضاف: "الأهلي يستطيع الفوز بالدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، وقادر على تحقيق البطولتين حتى لو رحل وسام أبوعلي".

وأكمل: "جمهور الزمالك له دور كبير في التتويج بكأس مصر، وفي ظل الظروف الأخيرة التي كان يعيشها مؤخرا، والأوضاع كانت صعبة داخل الزمالك".

وزاد: الأهلي قام بضم عدة عناصر جيدة، ويستطيع المنافسة محليا وقاريا حتى لو رحل وسام أبوعلي، ولكن هل بيعه بـ8 مليون دولار، والاتجاه لشراء مصطفى محمد بـ6 مليون دولار، فوقتها النادي سوف يخسر.

وأكمل: "مصطفى محمد مهاجم جيد، وهو داخل منطقة الجزاء مميز للغاية، ومكسب للأهلي بكل تأكيد، وكل نادٍ لديه أولويات بالتأكيد، وهناك ترتيب للأساسي والبديل ورقم 3".