"عشت لحظات رائعة في الزمالك".. أوناجم يعلق على عودته للدوري المصري

كتب- محمد خيري:

علق المغربي محمد أوناجم، لاعب الزمالك السابق، على عودته مرة أخرى للدوري المصري، وتحديدا من بوابة كهرباء الإسماعيلية، بداية من الموسم المقبل.

وأعلن نادي كهرباء الإسماعيلية، الصاعد حديثا للدوري المصري، التعاقد بشكل رسمي مع محمد أوناجم،قادما من الدوري الليبي.

وقال أوناجم في تصريحات لصحيفة "هسبورت" المغربية: "لدي ذكريات رائعة في هذا البلد، عشت في مصر لحظات رائعة عندما كنت لاعبا بنادي الزمالك، لذلك أنا سعيد بالعودة مرة أخرى".

وأضاف: "أشكر إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية على الثقة، وسأقدم كل ما لدي لهذا النادي من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، وسيكون الموسم القادم رائعا دون شك".

وأختتم تصريحاته: "تجربتي الموسم الماضي بألوان الصقور الليبي لم تكن كما أريد لعدة أسباب، والموسم القادم سيكون مختلفا بشكل كبير".

جدير بالذكر، أن محمد أوناجم له تجربة في الدوري المصري، مع نادي الزمالك في الفترة من 2019 وحتى موسم 2022.