كأس العالم للأندية 2025

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دولة عربية تتصدر.. أين ستقام بطولة كأس العالم للأندية 2029؟

01:01 م الإثنين 07 يوليه 2025

كأس العالم للأندية

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كتب- محمد عبدالهادي:

تشتعل المنافسة بين عدد من الدول الكبرى لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية لعام 2029، في وقتٍ تترقب فيه الأوساط الرياضية العالمية الوجهة المقبلة للبطولة التي تشهد هذا العام تحولًا تاريخيًا، مع إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 ناديًا لأول مرة منذ انطلاق المسابقة.

وبحسب ما كشفه موقع "وان فوتبول" الألماني، ونقلته صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن المملكة العربية السعودية باتت الأقرب للفوز بحق تنظيم نسخة 2029 من المونديال، متفوقة على عدد من الدول المرشحة، من بينها قطر، والبرازيل، والبرتغال، وإسبانيا، وإندونيسيا.

وتعتبر السعودية أن استضافة هذه النسخة ستكون بمثابة خطوة استراتيجية مهمة تمهّد الطريق لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، والتي ستقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا.

في السياق نفسه، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن هناك اتجاهًا متناميًا داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لرفع عدد الأندية المشاركة في البطولة إلى 64 فريقًا في النسخ المستقبلية، استجابة للطلب المتزايد من أندية كبرى تسعى للدخول في دائرة العوائد المالية الضخمة التي باتت تحققها البطولة.

ومن بين هذه الأندية، برزت أسماء مثل برشلونة، وميلان، وآرسنال، وليفربول، ومانشستر يونايتد.

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بطولة كأس العالم للأندية 2029 الولايات المتحدة الأمريكية
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