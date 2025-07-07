كتب- محمد عبدالهادي:

في حديثه الأخير مع عبدالرحمن مجدي في بودكاست "جول كاست"، كشف أمير مرتضى منصور، عن موقف مثير للجدل وقع قبل مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا بنسخة 2019.

وأوضح أمير مرتضى أن ميتشو أخبر اللاعبين في المحاضرة الفنية قبل المباراة أنه يعاني من مرض خطير وأن حالته الصحية سيئة للغاية بسبب إصابته بالسرطان، مما أثر بشكل كبير على اللاعبين نفسيًا.

وقال أمير: " حديث ميشتو أثر بشكل سلبي على معنويات اللاعبين، وهو ما انعكس على أدائهم في المباراة التي انتهت بهزيمة الزمالك 3-0 أمام مازيمبي".

وأشار أمير مرتضى إلى أنه لم يكن موجودًا مع البعثة في تلك الفترة، لكن عندما شاهد اللاعبين يتبادلون الدعم والمساندة لمدربهم، تواصل مع أحدهم للاستفسار عن الوضع ووجده منهمر في البكاء وبلغني أن ميشتو تعبان وهيموت.

وأضاف أمير: قررت التواصل مع ميتشو مباشرة لأتأكد من صحة ما يحدث، وكانت المفاجأة أن المدرب الصربي أبلغني أن ما قاله للاعبين كان مجرد "حيلة" لتحفيزهم وزيادة حماستهم قبل المباراة".

وأكمل أمير مرتضى قائلًا: "أبلغت ميتشو بعد المباراة ووجهنا له الشكر على كل ما قدمه بسبب تلك الواقعة، خاصة أن بعض اللاعبين كان لديهم مشاكل نفسية نتيجة لهذا الموقف، وهو ما دفعه للتخلي عن الفريق بعد المباراة دون حضور التدريبات."