كتب- محمد خيري:

قاد البلجيكي يانيك فيريرا، مرانه الأول على رأس القيادة الفنية لفريق الكرة بنادي الزمالك، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، مساء أمس الأحد.

مران فيريرا الأول

وعلم موقع مصراوي، من مصادره أن المدرب البلجيكي فاجئ لاعبي الزمالك بمعرفة عدد منهم بالاسم، بناء على التقارير التي استلمها خلال الفترة الماضية، سواء من مساعديه أو من مسئولي الزمالك.

وأضاف المصدر أن يانيك فيريرا طلب خضوع لاعبي الزمالك إلى قياسات بدنية قبل انطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد، الذي لم يتم حسم مكانه حتى الآن.

وأوضح المصدر بوجود اتجاه داخل الزمالك لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد في العاصمة الإدارية، لأنها بمثابة مكان مغلق وبعيد عن الأضواء، بينما أصوات أخرى تنادي بإقامته في مدينة ساحلية، والأمر لا يزال محل نقاش.

كما أشار المصدر إلى أن المدير الرياضي الجديد بالزمالك، جون إدوارد، قدم وعدًا للاعبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة، في موعدها، بحد أقصى الأسبوع المقبل، مؤكدا للجميع أنه لا داعي للقلق.