"النقاش مقفول".. الأهلي يحسم الجدل بشأن رحيل وسام أبو علي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تطورات موقف المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مع النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2025.

وقال خالد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن الأهلي وصله عرضين بشكل رسمي حتى الآن من الوصل الإماراتي ومن الريان القطري وأفضلهم الأخير حيث وصل لـ8 مليون دولار بالإضافة إلى إضافات ولكن الأهلي رفضهم.

وأضاف، أن الأهلي لن يبيع وسام أبوعلي بأقل من 10 مليون دولار بالإضافة إلى نسبة من إعادة البيع.

وأكمل: "حسب مصادرنا في الأهلي الموضوع مقفول فيه النقاش تمامًا رغم ضغط وكيل اللاعب وهناك تمسك كبير بمطالب النادي كما تواصلنا مع مسؤولين في الريان والوصل وأكدوا على تمسكهم بضم وسام وأنهم قدموا العرض الأول لمعرفة الطلبات الرسمية من الأهلي وحصلوا على الرد بالفعل والناديان في الوقت الحالي بيجهزوا عروض جديدة".

واختتم تصريحاته: "هناك عرض من دوري يلو والموضوع أغلق على الرغم من إن مرتب وسام عالي للغاية ولكنه رفضه، كما أن وسام تأكد إن أعلى عرض سيأتي من أوروبا لن يصلح بسبب طلبات الأهلي فبالتالي بدأ ينظر للعروض الخليجية والراتب الذي سيأمن مستقبله ومستقبل أسرته وأولاده".