كتب- محمد خيري:

رد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، بقوة على تصريحات عبدالناصر محمد مدير الكرة الجديد بنادي الزمالك، بعدما أكد أنه علاقته انتهت بالنادي البترولي وتركيزه حاليا مع الأبيض فقط.

قال "الشريعي"، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "عبد الناصر محمد واحد من مؤسسي نادي إنبي، وكل الناس في مصر عارفين إن اسمه دايمًا مربوط بإنبي، وبيشتغل في النادي بقاله 36 سنة".

أكمل: "في صحفي سألني هو استقال ولا تمت إقالته؟، رديت عليه قلتله لا ولا ده حصل ولا ده حصل.. لحد دلوقتي هو المدير الرياضي رسميًا وفقًا للإدارة بتاعتي".

وتابع: "سألني ينفع يجمع بين المنصبين؟ قلتله هو فعلاً كان رغبته يكمّل كمدير رياضي، وده مفهوش مشكلة لأن المدير الرياضي ملوش علاقة بالفريق الأول أصلًا".

وأردف: "قرأت بيان الكابتن عبد الناصر، ولفت نظري إنه بيقول أنا مستغرب من تصريحات رئيس النادي.. لا أنا كلامي مش مستغرب، أنا كلامي يترد عليه بـ"حصل أو محصلش".

وأوضح: "العلاقة التعاقدية في أي مكان بتنتهي بـ 3 طرق، يا إما استقالة، يا إما إقالة، يا إما تفاوض ودي، وده كله ما حصلش، لا استقال ولا حصل تفاوض، وبالتأكيد مش هنقيله لأنه له قيمة كبيرة جدًا عندنا في إنبي".

وتابع: "هو قالي إنه عنده عرض من الزمالك، قولتله بالعكس دي حاجة تشرّف، لكن لقيته برضو عنده رغبة إنه يكمّل معنا حسب العقد الساري، وأنا عمري ما قلت كلام مش مضبوط، لكن الإداريًا الكابتن عبد الناصر مش هيكمّل في منصبه، لكن لو قعد معايا وقاللي عايز أكمل، هنقبل ده احترامًا ليه ومكانته".

وأضاف: "هو في بيانه بيقول علاقتي بإنبي انتهت، إزاي؟ ولسه في متعلقات مالية معلقة، فبالتالي العلاقة التعاقدية ما انتهتش لحد دلوقتي، لأنه بيعتبر إنبي بيته، وأنا شايف إنه اقترح حل وسط لأنه عارف إن الكورة فيها متغيرات كتير، وأنا معنديش أي مشكلة في كده".

وشدد: "اللي وقفني فعلًا إنه قال أنا مستغرب من كلام رئيس النادي، وده مش منطقي، لأن مافيش حاجة في كلامي تستدعي استغراب".

واختتم تصريحاته: "وبالمناسبة، محدش من الزمالك كلّمني رسميًا بخصوصه، مع إن اسمه مرتبط بإنبي، وأنا لما بطلب حد من نادي لازم أرجع لإدارته، لكن علاقتنا بنادي الزمالك قوية جدًا".