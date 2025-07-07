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"مهاجم جديد".. الزمالك يحسم ثاني صفقاته والإعلان خلال ساعات

11:04 ص الإثنين 07 يوليو 2025
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    عمرو ناصر لاعب فاركو
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    لاعب فريق فاركو عمرو ناصر
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    عمرو ناصر لاعب فاركو
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كتب- محمد خيري:

حسم نادي الزمالك صفقة جديدة، لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن نادي الزمالك أتم اتفاقه مع نادي فاركو للتعاقد مع المهاجم عمرو ناصر في الفترة الحالية.

وأوضح المصدر، أن صفقة عمرو ناصر، جاءت بناء على رغبة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، الذي طلب تدعيم هجوم الفريق بمهاجم صريح، في ظل اقتراب رحيل حسام أشرف.

واختتم المصدر، أن جون إدوارد المدير الرياضي، أتم اتفاقه مع مسؤولي نادي فاركو، في ظل العلاقة المميزة معهم، ويتبقى فقط الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك حصل من قبل على توقيع أحمد شريف مهاجم فريق فاركو، لمدة 5 مواسم، وأنهى الاتفاق مع ناديه وحصل على الاستغناء بشكل رسمي.

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