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“اشتغلت ببلاش".. نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقال مصطفى محمد للأهلي

10:45 ص الإثنين 07 يوليه 2025
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  • عرض 8 صورة
    طارق يحيى
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    طارق يحيى
  • عرض 8 صورة
    مصطفي محمد
  • عرض 8 صورة
    مصطفي محمد
  • عرض 8 صورة
    مصطفي محمد
  • عرض 8 صورة
    مصطفي محمد,
  • عرض 8 صورة
    مصطفي محمد،
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كتب- محمد خيري:

أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أنه حقق نجاحات خلال عمله داخل القلعة البيضاء كلاعب ومدرب ورئيس لقطاع الناشئين، كما ساهم في حصد الألقاب، وكان له دورًا كبيرًا في تصعيد العديد من اللاعبين للفريق الأول.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: "الزمالك تعرض للتجريف من أبرز لاعبيه خلال السنوات الماضية، وستكون المهمة صعبة بالنسبة لجون ادوارد، فماذا لو رحل في أي وقت عن النادي؟!.. سبق وعملت داخل نادي الزمالك في ظروف صعبة للغاية".

وأضاف: "كنت أعمل في الزمالك بأرقام مالية ضعيفة وتقريبا "ببلاش" ومن جاء بعدي حصل على 20 و 25 (ضعف) ما كنت أحصل عليه في النادي، أنا راجل زملكاوي ولا أبحث عن "سبوبة" وكل ما يقال هو محاولات للتشكيك في أبناء نادي الزمالك وحبهم للنادي. ولكنها البعض انتهج سياسة التفرقة".

وأكمل: "عملت لمدة سنة ونصف في الزمالك وساهمنا في تصعيد 12 لاعب للفريق الأول، وكان معنا مدربين مميزين في الناشئين والبراعم، وقمت بزيارة معظم محافظات الجمهورية للبحث والتنقيب، وقمنا بالتعاقد مع 12 لاعب سيكونوا الأفضل في مصر".

وأتم: "انتقال مصطفى محمد للأهلي غير مستبعد، الأمر أصبح يعتمد على العقلية والاغراءات والمقابل المالي، وقدرة النادي على إقناع اللاعب بالعودة لمصر والانضمام لصفوف الفريق".

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