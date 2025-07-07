أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع فريق فاركو السكندري، لضم مدافع الفريق ياسين مرعي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن المارد الأحمر أنهى اتفاقه مع مجلس إدارة فاركو، لضم صاحب الـ 23 عاما إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الحالية ويتبقى فقط تحديد الموقف النهائي سواء بضم اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

من هو ياسين مرعي صفقة الأهلي المنتظرة؟

ويبلغ ياسين مرعي من العمر 23 عاما، فهو من مواليد 7 نوفمبر عام 2001.

وبدأ صاحب ال 23 عاما مشواره في كرة القدم، من قطاع الناشئين بنادي الزمالك، حتى تمكن من الصعود إلى الفريق الأول، في فترة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق، لكنه لم يشارك مع الفريق الأول سوى في 3 مباريات.

وفي سبتمبر من عام 2021 انتقل مرعي إلى نادي فاركو، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند أحقية الشراء مقابل 4 مليون جنيه.

وبعد الأداء المميز الذي قدمه مرعي مع فاركو خلال الموسم الذي لعبه معارا إلى الفريق، قرر مجلس إدارة النادي، تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب والاحتفاظ بخدماته بشكل نهائي، ليبدأ في فرض اسمه على الساحة بشكل قوي، خاصة في ظل مشاركته بشكل أساسي مع الفريق السكندري.

ومنذ الانضمام إلى فريق فاركو في عام 2022، شارك مرعي مع الفريق السكندري في 60 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي لم يحظى مرعي حتى الآن،ة بشرف تمثيل المنتخب الوطني، سواء على الصعيد الرسمي أو حتى على المستوى الودي.

والجدير بالذكر أن مرعي وعلى الرغم من عدم مشاركته مع نادي الزمالك بشكل كبير قبل الرحيل عن الفريق في 2022، إلا أنه نجح في التتويج بلقب الدوري المصري رفقة الفارس الأبيض، في موسم 2020-2021.