كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"سرية وصمت وما يقال شائعات ".. بيراميدز يكشف سياسته في انتقالات اللاعبين

04:14 ص الإثنين 07 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هدف وسام أبو علي في بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز ضد الزمالك (2)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك ضد بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز ضد الزمالك (3)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز ضد الزمالك (1)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز يضع نجمة أفريقيا على قميصه
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز يضع نجمة أفريقيا على قميصه 1
  • عرض 10 صورة
    إعلان بيراميدز ضم رمضان صبحي
  • عرض 10 صورة
    انضمام رمضان صبحي إلى بيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

أكد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أن النادي يعتز بعلاقاته الجيدة مع كافة الأندية، لكنه يضع مصلحة الفريق في المقام الأول عند اتخاذ أي قرار تعاقدي.

وأوضح بسيوني أن خطط التدعيم تركز على الحفاظ على المجموعة التي حققت الإنجاز القاري في الموسم الماضي، مضيفاً أن فترات الانتقالات تشهد دائماً شائعات حول رحيل لاعبين أو عقد صفقات تبادلية، لكن بيراميدز يتمسك بسياسة السرية والعمل في صمت.

وتابع حديثه أن النادي يتحرك وفق استراتيجية واضحة لتدعيم الفريق بالعناصر التي يحتاجها فقط، وهو ما أثمر عن بناء فريق قوي ومتماسك.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

انتقالات بيراميدز بيراميدز الدوري المصري أخبار بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان