كتب- نهى خورشيد:

أكد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أن النادي يعتز بعلاقاته الجيدة مع كافة الأندية، لكنه يضع مصلحة الفريق في المقام الأول عند اتخاذ أي قرار تعاقدي.

وأوضح بسيوني أن خطط التدعيم تركز على الحفاظ على المجموعة التي حققت الإنجاز القاري في الموسم الماضي، مضيفاً أن فترات الانتقالات تشهد دائماً شائعات حول رحيل لاعبين أو عقد صفقات تبادلية، لكن بيراميدز يتمسك بسياسة السرية والعمل في صمت.

وتابع حديثه أن النادي يتحرك وفق استراتيجية واضحة لتدعيم الفريق بالعناصر التي يحتاجها فقط، وهو ما أثمر عن بناء فريق قوي ومتماسك.