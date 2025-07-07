شيكات دون رصيد وعدم دفع أرباح .. قصة علي غزل من الاتهامات إلى السجن

كتب - يوسف محمد:

ما زالت أزمة اللاعب علي غزال، المتعلقة باتهامه بالنصب على عدد من اللاعبين المصريين، تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتحظى باهتمام الكثير من متابعي الكرة المصرية.

وكان علي غزال تم إلقاء القبض عليه في مايو الماضي، لتنفيذ حكم عليه لمدة 3 سنوات وكفالة قدرها 10 آلاف جنيها، بعدما كانت أيدت محكمة التجمع الأول، حكما غيابيا بحسبه.

التفاصيل الكاملة لأزمة علي غزال

وبدأت الأزمة الخاصة بعلي غزال، حينما قام بإنشاء شركة هو وشخص آخر بمسمى "جلوبال جروب للتجارة"، قام بتحصيل مبالغ مالية كبيرة من مواطنين من بينهم لاعبين كرة قدم، وأخبرهم بأنه سوف يتم توظيف الأموال في التجارة وسيحصل مقابل أرباح شهرية.

ومنذ سبتمبر ديسمبر من عام 2022، توقف غزال عن دفع الفوائد لعملائه، مما خلق حالة من الريبة والقلق لدى الكثيرون، خاصة في ظل تحريره شيكات بدون رصيد، مما جعل الكثير من عملائه يقدمون بلاغات ضده ومن ضمنهم عدد من نجوم كرة القدم مثل: "خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي، وحسام حسن لاعب مودرن سبورت، ومحمود حليمو لاعب سموحة، ومحمود عزت لاعب المقاولون السابق ومحمود سيد".

واستمر الأزمة في ساحات القضاء، إلى أن تم إلقاء القبض على غزال في نوفمبر من عام 2024، إلا أنه تم إخلاء سبيل غزال سريعا، ولكن مع استمرار التحقيقات في الأزمة.

ومع استمرار التحقيقات في الأزمة الخاصة بغزال، قررت محكمة جنح التجمع، حجز الحكم على اللاعب "علي غزال"، في الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، لجلسة 29 يناير.

وفي جلسة 29 يناير 2025 أيدت محكمة جنح التجمع تأييد الأحكام الغيابية الصادرة ضد لاعب منتخب مصر السابق "علي غزال"، بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، وذلك بعد رفض المعارضة المقدمة منه على هذه الأحكام، قبل أن يتم إلقاء الحكم عليه في مايو الماضي لتنفيذ هذا الحكم.

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