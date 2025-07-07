كتب - يوسف محمد:

اجتاح احتفال النجم الراحل البرتغالي ديوجو جوتا، ملاعب كرة القدم بشكل كبير خلال الأيام الماضية، منذ إعلان رحيل صاحب ال 28 عاما وشقيقه في حادث سير مروع.

وكان جوتا رحل عن عالمنا، يوم الخميس الماضي الموافق 3 يوليو الجاري، بعمر 28 عاما رفقة شقيقه أندريه سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير مروع، في مقاطعة زامورا بإسبانيا، عقب تعرض السيارة التي كانا يستقلانها، للانفجار في أحد الإطارات مما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة الثنائي.

وحرص عدد من لاعبي كرة القدم حول العالم، على تقليد الاحتفال الشهر الخاص بالنجم البرتغالي الراحل، كان آخرهم لاعب فريق ناشفيل الأمريكي، الذي احتفل بطريقة جوتا "البلايستيشن" عقب تسجيله هدف فوز فريقه في الدقيقة 101 أمام فيلادلفيا بالدوري الأمريكية.

وجلس لاعب الفريق الأمريكي على الأرض مباشرة عقب تسجيل الهدف، مثلما فعل النجم البرتغالي من قبل خلال احتفاله بأحد أهدافه مع الريدز.

ويذكر أن عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كان قد احتفل بهدفه في مرمى بايرن ببطولة كأس العالم للأندية 2025 على طريقة جوتا أيضًا.

في أمريكا..



سُجلت ضربة الجزاء بهذا التنفيذ المجنون في آخر دقيقة



وقرر لاعبين الفريق كلهم الاحتفال على طريقة جوتا

pic.twitter.com/gKUaHL0eqm — عمرو (@bt3) July 6, 2025

أقرأ أيضا:

الأهلي ينهي اتفاقه مع لاعب فاركو - خاص

كواليس مران الزمالك الأول تحت قيادة يانيك فيريرا