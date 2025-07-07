كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"أخد مكان الزمالك".. أحمد سمير يعلق على تألق بيراميدز في السنوات الأخيرة

01:58 ص الإثنين 07 يوليه 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    عبدالله السعيد من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (1)
  • عرض 13 صورة
    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (2)
  • عرض 13 صورة
    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (4)
  • عرض 13 صورة
    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (3)
  • عرض 13 صورة
    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-نهى خورشيد:

أشاد أحمد سمير فرج، نجم الإسماعيلي السابق، بالتألق اللافت لنادي بيراميدز في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن النادي أصبح منافساً قوياً على البطولات الكبرى، مستغلاً تراجع الزمالك.

وقال فرج في تصريحات تلفزيونية:"بيراميدز بسبب الإمكانيات المادية الكبيرة قدر ياخد مكان الزمالك، وبقى ينافس على دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز".

وأضاف:" أن نادي الزمالك، رغم شعبيته الكبيرة التي تصل للملايين، إلا أن ضعف الدعم المالي انعكس على نتائجه، وجعله ينافس فقط على المركز الثاني، وأبعده عن دوري أبطال أفريقيا في المواسم الأخيرة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وبيراميدز أحمد سمير فرج أخبار الزمالك اليوم أخبار بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان