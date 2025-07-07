كتب-نهى خورشيد:

أشاد أحمد سمير فرج، نجم الإسماعيلي السابق، بالتألق اللافت لنادي بيراميدز في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن النادي أصبح منافساً قوياً على البطولات الكبرى، مستغلاً تراجع الزمالك.

وقال فرج في تصريحات تلفزيونية:"بيراميدز بسبب الإمكانيات المادية الكبيرة قدر ياخد مكان الزمالك، وبقى ينافس على دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز".

وأضاف:" أن نادي الزمالك، رغم شعبيته الكبيرة التي تصل للملايين، إلا أن ضعف الدعم المالي انعكس على نتائجه، وجعله ينافس فقط على المركز الثاني، وأبعده عن دوري أبطال أفريقيا في المواسم الأخيرة".