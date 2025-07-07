إنبي يوضح موقف عبد الناصر محمد بعد انتقاله للزمالك

كتب -نهى خورشيد

أكد محمد إسماعيل، المشرف العام على الكرة بنادي إنبي، أن الكابتن عبد الناصر محمد، مدير الكرة الجديد في نادي الزمالك، قام خلال الأيام الماضية بتوديع النادي رسميًا، بعد إبلاغ الإدارة بتوليه منصبه الجديد في القلعة البيضاء.

وقال إسماعيل في تصريحات تلفزيونية:"عبد الناصر محمد جاء بنفسه إلى مقر النادي منذ أيام، لإبلاغنا بقراره وتوديع الجهاز والإدارة، استعدادًا للبدء في مهمته مع الزمالك".

وأضاف:"قمنا بعمل حفظ وظيفة له داخل النادي، تقديرًا لتاريخه الطويل في إنبي، الذي لا يمكن لأي أحد تجاهله أو التقليل منه، لا أحد يستطيع أن يُقيله من مكانته".