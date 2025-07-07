كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

إنبي يوضح موقف عبد الناصر محمد بعد انتقاله للزمالك

12:12 ص الإثنين 07 يوليو 2025

مجلس إدارة نادي إنبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب -نهى خورشيد

أكد محمد إسماعيل، المشرف العام على الكرة بنادي إنبي، أن الكابتن عبد الناصر محمد، مدير الكرة الجديد في نادي الزمالك، قام خلال الأيام الماضية بتوديع النادي رسميًا، بعد إبلاغ الإدارة بتوليه منصبه الجديد في القلعة البيضاء.

وقال إسماعيل في تصريحات تلفزيونية:"عبد الناصر محمد جاء بنفسه إلى مقر النادي منذ أيام، لإبلاغنا بقراره وتوديع الجهاز والإدارة، استعدادًا للبدء في مهمته مع الزمالك".

وأضاف:"قمنا بعمل حفظ وظيفة له داخل النادي، تقديرًا لتاريخه الطويل في إنبي، الذي لا يمكن لأي أحد تجاهله أو التقليل منه، لا أحد يستطيع أن يُقيله من مكانته".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

انبي عبدالناصر محمد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان