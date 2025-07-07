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إنبي يكشف حقيقة أزمة عمل عبد الناصر محمد في نادييين

12:06 ص الإثنين 07 يوليو 2025

نادي إنبي

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كتب - نهى خورشيد

أكّد محمد إسماعيل، المشرف العام على الكرة بنادي إنبي، أن الكابتن عبد الناصر محمد يمتلك تاريخاً مع النادي البترولي.

وقال إسماعيل في تصريحات تلفزيونية:" إن اختيار عبد الناصر محمد لتولي منصب مدير الكرة بنادي الزمالك هو اختيار صادق".

وأضاف:"حدث تضارب في بعض التصريحات وتم فهمها بطريقة خاطئة، عبد الناصر محمد لم تتم إقالته من إنبي كما تردد، بل قدم استقالته بعد تاريخ كبير داخل النادي".

وأشار إسماعيل إلى أن عبد الناصر محمد تواجد في إنبي ما يقرب من 36 عاماً، وترك بصمة واضحة في كل مراحل العمل، مؤكدًا أن انتقاله إلى الزمالك جاء بعد قرار التفرغ التام للمهمة الجديدة داخل القلعة البيضاء.

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نادي انبي عبدالناصر محمد
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