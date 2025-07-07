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"جون إدوارد دخل في الجد".. مهاجم جديد على أعتاب الزمالك

09:00 ص الإثنين 07 يوليه 2025
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    عمرو ناصر لاعب فريق فاركو
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    عمرو ناصر لاعب فاركو
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    لاعب فريق فاركو عمرو ناصر
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    عمرو ناصر لاعب فاركو
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دخل نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة مع نادي فاركو، من أجل ضم عمرو ناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي الزمالك تعاقد قبل أيام مع أحمد شريف مهاجم فريق فاركو، وحصل على الاستغناء، ووقع اللاعب بشكل رسمي لمدة 5 مواسم، ولكن لم يعلن الأبيض حتى الآن.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع نادي فاركو لضم عمرو ناصر نظرا لاحتياج الفريق لمهاجم صريح.

وأوضح المصدر، أن المفاوضات لضم عمرو ناصر جاءت، بناء على رغبة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، في ظل الاتجاه لرحيل حسام أشرف الذي يرغب في خوض تجربة جديدة للمشاركة بشكل أساسي في الفترة المقبلة.

واختتم المصدر، أن الساعات المقبلة، سوف تشهد حسم المفاوضات، سواء بقبول عرض الزمالك أو الرفض، خاصة وأن الأبيض يعمل على السرعة بعدما بدأ الفريق في فترة الاعداد من اليوم.

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