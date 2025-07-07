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بعد 35 سنة خدمة.. كيف أطاح جون إدوارد بـ ميلا الزمالك؟

08:18 ص الإثنين 07 يوليو 2025
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    ميلا وشيكابالا
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    نادي الزمالك
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بعد خدمة الزمالك لسنوات عديدة، رحل مصطفى ميلا، عامل غرفة ملابس الأبيض بقرار من جون إدوارد المدير الرياضي الجديد.

مصطفى ميلا، بدأ عمله في نادي الزمالك، وهو بعمر السادسة عشر، ليصبح جزءًا لا يتجزأ من جدران النادي وتاريخه، لذلك رحيله يأخذ حيز كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

لقب ميلا، تم إطلاقه على مصطفى عامل نادي الزمالك من قبل فاروق جعفر منذ سنوات، وظل هذا الاسم يتم ترديده ليصبح اسم معروف داخل النادي وبين جميع اللاعبين على مر العصور.

كيف أطاح جون إدوارد بميلا؟

وقرر جون إدوارد، المدير الرياضي، إجراء عددا كبيرا من التغييرات داخل فريق الكرة، بداية من الجهاز الإداري والطبي مرورا بعمال غرفة الملابس، لإعادة السرية والانضباط مرة أخرى لغرفة الملاعب.

وحال مجلس الإدارة وعددا كبيرا من اللاعبين، التدخل لاستثناء عمال غرفة الملابس من ذلك القرار ولكن جون إدوارد رفض وتمسك بجميع قراراته، قبل بداية فترة الاعداد.

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