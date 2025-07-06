كتب- محمد عبدالهادي:

استعاد هشام يكن، نجم الزمالك الأسبق، ذكريات تصعيد محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى الفريق الأول، مؤكدًا أنه كان من أوائل من آمنوا بموهبة اللاعب وحرصوا على منحه الفرصة مبكرًا رغم صغر سنه.

وقال يكن: "عندما كان شيكابالا لا يزال ناشئًا، كانت هناك بطولة تقام في الإسكندرية، والمدير الفني وقتها للزمالك، لم يكن يعتمد عليه كثيرا مع الفريق الأول".

وواصل يكن:" أصريت على اصطحابه معي إلى البطولة العربية التي أُقيمت بالإسكندرية، وهناك تألق بشكل لافت، سجل أهدافًا، وقدم أداء رائعًا، ولما رجعنا، المدرب شاهده وتمسك باستمراره في الفريق الأول".

وأضاف: "كل نجم بيعمل بصمة بيخلق جمهور، وشيكابالا كان له دور كبير في زيادة شعبية الزمالك، لأنه من أبرز النجوم الذين أحدثوا طفرة داخل النادي في السنوات الأخيرة".

وتحدث يكن عن الصعوبات التي واجهها شيكابالا، قائلاً: "شيكابالا اتظلم أو ظلم نفسه، كل لاعب بيواجه ظروف صعبة في حياته، وهو مرّ بمحطات متباينة ما بين محاولات الاحتراف والعودة إلى مصر، ولكنه لم يستغل نجوميته الكبيرة في البطولات الدولية كما يجب".

وأوضح: "هو لاعب عصبي الذهن، ودمه حر، وده أثر على مشواره الكروي، لأنه كان يستحق أكتر من كده بكثير. كان ممكن يكون ليه مسيرة احترافية طويلة في أوروبا، لأنه لا يقل موهبة عن لاعبين كبار زي ميسي ورونالدو".

واختتم يكن تصريحاته قائلاً: "شيكابالا موهبة فذة، لكن الظروف بتختلف وبتأثر، ولو كان استغل فرصة الاحتراف بشكل أفضل، كنا هنشوفه في مستوى مختلف تمامًا حتى يومنا هذا".