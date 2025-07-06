الأهلي ينهي اتفاقه مع لاعب فاركو - خاص

كتب - مراسل مصراوي:

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع فاركو من أجل ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر مُطلع في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن الأهلي أنهى اتفاقه مع فاركو لضم ياسين مرعي.

وأوضح المصدر أن هناك اجتماع بين محمود الخطيب رئيس المارد الأحمر ومحمد يوسف المدير الرياضي للفريق بشأن حسم عدد من القرارات التي تخص التعاقدات، بينهم التوصل إلى ضم اللاعب على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي.

وانضم ياسين مرعي إلى فاركو في موسم 2022/23 قادما من ناشئين الزمالك، في صفقة بلغت قيمتها 156 ألف يورو.

وشارك المدافع صاحب الـ 23 عاما مع الفريق البرتقالي في 60 مباراة "4663 دقيقة" بجميع المسابقات، سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرة حاسمة، وحصل على 9 بطاقات صفراء.

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