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كواليس مران الزمالك الأول تحت قيادة يانيك فيريرا

10:31 م الأحد 06 يوليه 2025

يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد

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كتب - نهى خورشيد

انطلقت مساء اليوم الأحد أولى تدريبات الزمالك استعدادًا للموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، على ملعب ستاد الكلية الحربية.

وعقد فيريرا جلسة تعارف مع اللاعبين بحضور المدير الرياضي جون إدوارد ومدير الكرة عبد الناصر محمد، للحديث عن خطة الإعداد وأهداف الفريق، مع التأكيد على الثقة الكاملة في قدرة اللاعبين على المنافسة على جميع البطولات.

وركّز الجهاز الفني على رفع المعدلات البدنية، حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعات خاضت تدريبات بالجري والتعامل مع الكرة.

كما خضع الثلاثي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي لتدريبات خاصة تحت إشراف مدرب الحراس چوجوسلاف لازيتش.

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يانيك فريرا الزمالك
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