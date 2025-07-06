لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد حارس الفريق

كتب - محمد القرش:

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاد محمد عواد، حارس مرمى الأبيض على هامش مران اليوم الأحد.

ونظم اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني للفريق، ممراً شرفياً لحارس المرمى للاحتفال بعيد ميلاده، وتمنوا له المزيد من التوفيق في الفترة المقبلة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فترة الإعداد مساء اليوم الأحد، بخوض التدريبات على ستاد الكلية الحربية.

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