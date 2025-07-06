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مصدر يكشف حقيقة رحيل لاعب الأهلي إلى الدوري القطري

08:50 م الأحد 06 يوليه 2025
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    فرصة أشرف داري المهدرة
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    أشرف داري من مران الأهلي
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    أشرف داري وياسر إبراهيم
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    أشرف داري
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    أشرف داري
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    أشرف داري وزوجته
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    أشرف داري من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1
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    ظهور أشرف داري في تدريبات الأهلي
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    ظهور أشرف داري في تدريبات الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة تلقي لاعب الفريق أشرف داري عروضا قطرية، للرحيل عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الساعات القليلة الماضية إلى وجود عروض رسمية من فريقين بالدوري القطري للتعاقد مع المدافع المغربي أشرف داري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "ليس هناك أي عروض رسمية من ناديي الدحيل القطري والريان لضم المدافع المغربي بالأهلي أشرف داري، وكل ما يثار حول هذا الأمر غير صحيح".

وأضhف: "اللاعب يمتلك أكثر من عرض في أكثر من دوري خليجي، مثل السعودية والإمارات، لكن العروض التي تم تقديمها حتى الآن لا تتناسب من الناحية المادية مع اللاعب وكذلك لا ترضي الأهلي أيضًا".

وتابع: "هناك رغبة في بقاء داري مع الفريق خلال الفترة المقبلة ولا ننوي التفريط في اللاعب، بل أننا نسعى لتدعيم خط دفاع الفريق بلاعبين مميزين في الفترة المقبلة".

وكان أشرف داري انضم إلى صفوف النادي الأهلي، في أغسطس 2024 قادما من فريق بريست الفرنسي، بعقد لمدة ثلاث سنوات.

وفي السياق ذاته شارك داري مع النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية والتي ودعها المارد الأحمر من دور المجموعات، بعد التعادل في مباراتين والهزيمة في لقاء.

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