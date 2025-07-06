حقيقة مفاوضات الزمالك مع لاعب بيراميدز - خاص

كتب - محمد القرش:

كشف مصدر مقرب من اللاعب محمود صابر لاعب نادي بيراميدز، حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن محمود صابر لم يتلقى أي عرضا رسميا حتى الآن من أجل الانضمام للزمالك.

وأوضح المصدر أن اللاعب يركز حاليا على العودة مرة أخرى للملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في شهر مايو الماضي.

واختتم المصدر أن اللاعب الآن يخوض تدريبات منفردة مع بيراميدز، استعدادا للعودة والمشاركة في الموسم الجديد.

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