كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن وجود عرضين عربين للمدافع المغربي بصفوف الأهلي أشرف داري حال رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع أفريكا فوت عبر تقرير له اليوم الأحد أن نادي الريان القطري قد دخل في مفاوضات جادة مع الأهلي لضم أشرف داري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار التقرير ذاته إلى أن المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو لايمانع استمرار اللاعب بصفوفهم فيما لا تمانع إدارة الأهلي رحيل اللاعب.

وينافس عرض الريان عرضًا آخر من نادِ سعودي تصل قيمته 2 مليون دولار، بحسب التقرير ذاته.

الأهلي كان قد تعاقد مع أشرف داري خلال الانتقالات الصيفية في الموسم الماضي 2024/25 قادمًا من نادي بريست الفرنسي لمدة 4 سنوات ولكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر منه.

صاحب الـ 26 عاماً شارك خلال الموسم الماضي بالإضافة إلى النسخة الجارية من كأس العالم بـ 19 مباراة لم يسجل أو يصنع أي هدف فيما حصل على ثلاث بطاقات صفراء خلال 1296.

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