كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يضع مطالبه لبيع مهاجم الفريق

06:04 م الأحد 06 يوليو 2025

مران فريق الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي:

اقترب حسام أشرف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانتقال لصفوف نادي سموحة، على سبيل الإعارة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر "لمصراوي" إن اللاعب أنهى اتفاقه مع نادي سموحة، والقرار الآن في يد إدارة الزمالك.

وأضاف المصدر أن الزمالك طلب الحصول على 7 مليون جنيه مصري مقابل موسم إعارة، بجانب تنازل اللاعب عن مستحقاته.

وواصل المصدر أن سموحة عرض 3.5 مليون، قبل أن يتم تعديله إلى 4 مليون جنيه مصري لينتظر القرار النهائي من الزمالك.

واختتم المصدر أن حسام أشرف يرغب في الرحيل عن الزمالك، للحصول على فرصة المشاركة بشكل مستمر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك حسام أشرف سموحة بيع حسام أشرف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

خريطة الحوادث.. مصراوي يرصد "مصائد الموت" على الدائري الإقليمي
تراجع ثقة الشركات وتباطؤ إنتاج القطاع الخاص في مصر