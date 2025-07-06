الزمالك يضع مطالبه لبيع مهاجم الفريق

كتب - مراسل مصراوي:

اقترب حسام أشرف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانتقال لصفوف نادي سموحة، على سبيل الإعارة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر "لمصراوي" إن اللاعب أنهى اتفاقه مع نادي سموحة، والقرار الآن في يد إدارة الزمالك.

وأضاف المصدر أن الزمالك طلب الحصول على 7 مليون جنيه مصري مقابل موسم إعارة، بجانب تنازل اللاعب عن مستحقاته.

وواصل المصدر أن سموحة عرض 3.5 مليون، قبل أن يتم تعديله إلى 4 مليون جنيه مصري لينتظر القرار النهائي من الزمالك.

واختتم المصدر أن حسام أشرف يرغب في الرحيل عن الزمالك، للحصول على فرصة المشاركة بشكل مستمر.