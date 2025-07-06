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"متحفظ على الإساءة للأهلي".. طارق يحيى يوجه رسالة قوية حول فيريرا

04:40 م الأحد 06 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
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كتب- محمد خيري:

تحدث طارق يحيى نجم الزمالك السابق، عن تعيين يانيك فيريرا مديرا فنيا جديدا لنادي الزمالك خلفا لأيمن الرمادي.

وقال يحيى في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "متفائل بيانيك فيريرا وشبابه وانه على دراية بالمنطقة العربية".

وأضاف يحيى: "يانيك فيريرا يشبه جوزيه جوميز حتى نفس الظروف التي تولى فيها جوميز تدريب الزمالك، وحقق بطولات مع الأبيض، واتمنى ان يحقق الطفرة الذي حققها جوزيه جوميز مع الزمالك".

وأختتم تصريحاته: "لدي تحفظ على فيديو تقديم يانيك فيريرا مثل الملابس وفيريرا كان باين قصير جدا عن الملابس التي يرتديها، وكان من الأفضل الابتعاد عن أي شئ يثير الجدل وعدم الإساءة للنادي الأهلي في الفيديو، ولكنه إعلان لطيف وجميل".

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