قادما من شمال أفريقيا.. الزمالك يقترب من صفقة سوبر

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن النادي الأهلي، الأهلي بات قريبا للغاية من حسم صفقتي محمد شكري وأحمد هاني لاعبي سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "رتوش بسيطة للغاية، تفصل الأهلي عن التعاقد مع ثنائي سيراميكا كليوباترا أحمد هاني ومحمد شكري".

وأضاف: "أما بالنسبة لتدعيمات الزمالك، فالفلسطيني ادم كايد على وشك الانضمام لنادي الزمالك وربما يتم الإعلان عنه خلال ساعات".

وتابع: "الزمالك انهي صفقة أحمد شريف مهاجم فريق فاركو، والابيض فاتح خطوط مع زلاكا وبوبو لضم أحدهما من بيراميدز".

وواصل: "الزمالك يجهز لمفاجأة قوية للتعاقد لاعب قوي من أحد دول شمال إفريقيا دون الإفصاح عن اسم اللاعب، ولكن حسب معلوماتي أن الأبيض سيبرم صفقة قوية مع أحد اللاعبين الأقوياء".