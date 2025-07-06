كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

قادما من شمال أفريقيا.. الزمالك يقترب من صفقة سوبر

04:00 م الأحد 06 يوليه 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 11 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 11 صورة
    نادي الزمالك (14)
  • عرض 11 صورة
    نادي الزمالك (15)
  • عرض 11 صورة
    نادي الزمالك (13)
  • عرض 11 صورة
    نادي الزمالك (11)
  • عرض 11 صورة
    نادي الزمالك (12)
  • عرض 11 صورة
    نادي الزمالك (9)
  • عرض 11 صورة
    نادي الزمالك (8)
  • عرض 11 صورة
    نادي الزمالك (10)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن النادي الأهلي، الأهلي بات قريبا للغاية من حسم صفقتي محمد شكري وأحمد هاني لاعبي سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "رتوش بسيطة للغاية، تفصل الأهلي عن التعاقد مع ثنائي سيراميكا كليوباترا أحمد هاني ومحمد شكري".

وأضاف: "أما بالنسبة لتدعيمات الزمالك، فالفلسطيني ادم كايد على وشك الانضمام لنادي الزمالك وربما يتم الإعلان عنه خلال ساعات".

وتابع: "الزمالك انهي صفقة أحمد شريف مهاجم فريق فاركو، والابيض فاتح خطوط مع زلاكا وبوبو لضم أحدهما من بيراميدز".

وواصل: "الزمالك يجهز لمفاجأة قوية للتعاقد لاعب قوي من أحد دول شمال إفريقيا دون الإفصاح عن اسم اللاعب، ولكن حسب معلوماتي أن الأبيض سيبرم صفقة قوية مع أحد اللاعبين الأقوياء".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك صفقات الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

خريطة الحوادث.. مصراوي يرصد "مصائد الموت" على الدائري الإقليمي
تراجع ثقة الشركات وتباطؤ إنتاج القطاع الخاص في مصر