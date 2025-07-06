كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي الإماراتي جاسم الحمادي أن نادي الزمالك يحظى بشعبية كبيرة في دول الخليج، مشيرًا إلى أن جماهير القلعة البيضاء أكثر تفاعلًا وتأثيرًا من جماهير الأهلي في المنطقة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد الغندور على قناة المحور أن انتقال أحمد مصطفى "زيزو" من الزمالك إلى الأهلي كان صعبًا وقاسيًا على جماهير النادي الأبيض.

وتحدث الحمادي عن علاقته بكرة القدم المصرية، مشيرًا إلى أنه سبق ونظم معسكرًا للزمالك في الإمارات تحت قيادة حسام حسن، كما أشرف على تنظيم العديد من معسكرات الأهلي وأوضح أن رامي ربيعة كان من الأفضل له الاستمرار في مشواره مع الأهلي.

وعن الكرة الإماراتية، أكد الحمادي أن فريق العين يُلقب بـ"زعيم الكرة الإماراتية"، لكنه أشار إلى أن كثرة تغيير المدربين أثرت على الفريق، كما أن صفقاته قبل مونديال الأندية لم تكن موفقة.

وأشار إلى أن الهلال السعودي قدم أداءً جيدًا في كأس العالم للأندية، في حين أهدر الأهلي فرصة التأهل لدور الـ16، مؤكدًا أن تغيير كولر أضر بمسيرة الفريق،وختم الحمادي بتأكيده أن منتخب الإمارات يمتلك فرصة واقعية للتأهل إلى كأس العالم.